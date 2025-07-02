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2 июля 2025, 19:20

ОКР расторг договор с компанией Zasport

Камила Абдурахманова
корреспондент

Согласно сообщению пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР), организация и компания Zasport по обоюдному согласию расторгли договор о сотрудничестве.

«Олимпийский комитет России и компания Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве. Благодарим компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Договор между ОКР и компанией Zasport был заключен в 2017 году и предусматривал производство формы для олимпийской сборной России. В марте 2024 года сотрудничество было продлено на два года, но впоследствии стороны решили расторгнуть соглашение.

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ОКР
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