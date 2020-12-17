ОКР провел ежегодное собрание в онлайн-режиме

Ежегодное Олимпийское собрание, по традиции подводящее итоги года для ОКР, прошло в четверг в удаленном режиме. А глава организации Станислав Поздняков выразил надежду, что это последний подобный случай.

«Не могу сказать, что мы были рады встретиться именно так, заочно. Но текущая ситуация с пандемией диктует нам новые правила, к которым, впрочем, многие уже адаптировались. Надеюсь, что сегодняшнее Олимпийское собрание было последним, прошедшим в удаленном формате. И успехи, в том числе и наших соотечественников, в создании вакцины вселяют в нас уверенность — в следующем году мы будем вспоминать это онлайн-собрание как нечто экстраординарное. Мы оказались к нему готовы — я благодарен коллегам за то, что присутствовали почти все возможные делегаты, а это около 250 человек. И с точки зрения организации все прошло неплохо», — отметил Поздняков.

(Антон Бабошин)