ОКР призвал президента Федерации бобслея России помочь в возвращении медалей Зубкова в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) начал переговоры с новым президентом Федерации бобслея и скелетона России Еленой Аникиной по вопросу возвращения двух золотых медалей Олимпиады-2014 бывшего бобслеиста Александра Зубкова. Ранее 44-летний экс-спортсмен заявил, что не собирается отдавать награды.

- Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК, - приводит ТАСС слова главы правового управления ОКР Александры Бриллиантовой. - Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем все, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации. Мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить.

Сегодня каких-либо перспектив гуманитарного разрешения этого вопроса мы не видим, и касается это не только Зубкова и бобслея, речь идет и о легкой, и о тяжелой атлетике - с 2008 года у нас есть целый ряд спортсменов, которые обязаны вернуть свои медали.

Напомним, в среду стало известно, что МОК отдал награды экипажей Зубкова спортсменам из Латвии (в соревнованиях четверок) и атлетам из Швейцарии (в соревнованиях двоек).

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова и Александра Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Все об Олимпиаде - здесь