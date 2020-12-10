ОКР поможет спортивным федерациям

Олимпийский комитет России предложил меры по увеличению эффективности работы национальных федераций по различным видам спорта, включающие в себя и прямую финансовую помощь.

— Как вы знаете, ОКР выступил с инициативой по повышению эффективности работы национальных спортивных федераций, — напомнил после заседания исполкома ОКР глава организации Станислав Поздняков. — Мы провели два масштабных исследования, которые включали не только спортивные, но и макроэкономические показатели. Это дает нам, в том числе, полную картину по финансированию федераций. Которое в связи с пандемией, к сожалению, существенно снижается.

Поэтому ОКР предложил меры по увеличению эффективности. Они включают в себя и прямое финансирование, например, по линии антидопинговой работы федераций и осуществления международной деятельности, а также организации и проведения различных соревнований, планирования подготовки. Эти деньги уже заложены в бюджет ОКР на следующий год. И мы уверены, что подобные шаги в будущем помогут нам избежать неприятных ситуаций — таких, например, как с федерацией легкой атлетики.

(Антон Бабошин)