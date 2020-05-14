ОКР перечислил более миллиона рублей инфекционной больнице в Сыктывкаре

Олимпийский комитет России перечислил Республиканской инфекционной больнице в Сыктывкаре сумму в 1 151 570 рублей в качестве пожертвования на мероприятия по противодействию распространения коронавируса. Сумма сложилась из добровольных взносов сотрудников комитета.

— Деньги уже поступили, мы их направили на приобретения аппаратуры для лабораторных исследований, помощи больным коронавирусной инфекцией, а также на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков. Так как коронавирусная инфекция проявилась в Сыктывкаре массово, нам было нужно много всего и сразу. Для нас эта сумма — большое подспорье. Мы, честно говоря, не ожидали и очень благодарны, — отметила заместитель главного врача медицинского учреждения Татьяна Безуглая.

На полученные средства были закуплены маски, защитные костюмы, бахилы, перчатки, средства дезинфекции. Интересно, что медики инфекционной больницы и сами активно занимаются спортом. В кабинете главврача хранится много спортивных наград медиков — по баскетболу, лыжам, бегу и другим видам спорта.

— Мы благодарим каждого сотрудника Олимпийского комитета, кто принял участие в этой благотворительной акции. Вы нам очень помогли. Получить поддержку в эти сложные времена — дорогого стоит, — сказала Татьяна Безуглая. (Алексей Рыбалко)