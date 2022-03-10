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Сегодня, 21:34

ОКР опротестует в CAS отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Анна Горшкова
Корреспондент

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляционную жалобу на решение исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске российских спортсменов до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщается на сайте ОКР.

«ОКР считает, что данное решение Исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам. Олимпийскому комитету России не была предоставлена возможность принять участие в заседании Исполкома ЕОК и представить свои аргументы по данному вопросу. Более того, мы обратились с письмом в адрес руководства ЕОК, четко изложив свою позицию, но ответа получено не было», — говорится в заявлении ОКР.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль должен пройти с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти.

Источник: https://olympic.ru/news/meeting_roc/zayavlenie-olimpijskogo-komiteta-rossii-2/
ОКР
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