ОКР опротестует в CAS отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляционную жалобу на решение исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске российских спортсменов до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщается на сайте ОКР.

«ОКР считает, что данное решение Исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам. Олимпийскому комитету России не была предоставлена возможность принять участие в заседании Исполкома ЕОК и представить свои аргументы по данному вопросу. Более того, мы обратились с письмом в адрес руководства ЕОК, четко изложив свою позицию, но ответа получено не было», — говорится в заявлении ОКР.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль должен пройти с 20 по 25 марта в финском городе Вуокатти.