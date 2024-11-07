Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 13:46

ОКР объявил дату прекращения полномочий Позднякова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил, что срок полномочий действующего президента организации Станислава Позднякова истечет 13 ноября.

Решение было принято в соответствии с уставом ОКР по итогам заседания исполнительного комитета 7 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Также 13 ноября свой пост покинет генеральный секретарь организации Родион Плитухин, а 21 ноября — генеральный директор Владимир Сенглеев. Исполнять обязанности председателя на олимпийском собрании, которое состоится 13 декабря, поручено вице-президенту ОКР, члену исполкома организации Василию Титову.

Исполняющим функции генерального директора с 22 ноября 2024 года до избрания олимпийским собранием нового президента станет заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности ОКР Игорь Степанов.

В рамках заседания собрания пройдут выборы президента, гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Также сообщается, что в состав ОКР включены спортивные федерации по двум новым видам спорта: сквошу и муай-тай.

Станислав Поздняков. Поздняков уходит с поста президента ОКР. У нас будет другой олимпийский лидер

Источник: ОКР
Станислав Поздняков
ОКР
Читайте также
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать
Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами
WSJ сообщила об обсуждении командой Трампа плана по завершению конфликта на Украине
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
В соцсетях завирусилось фото: Трамп, Маск и Уайт обсуждают итоги выборов президента США
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нового президента Олимпийского комитета России изберут 13 декабря

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости