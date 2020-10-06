ОКР назвал задачи для сборной России на Олимпиадах 2028 и 2030 годов

Олимпийский комитет России поставил перед сборной задачу занять первое место в общем зачете на Олимпиаде-2028 и Олимпиаде-2030. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков сказал на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщает РИА Новости.

«Оценивая актуальное состояние отрасли, исполком ОКР счел возможным предложить федерациям подумать о возможных подходах к повышению эффективности нашей общей работы. Считаю такое предложение своевременным, учитывая, что одним из основных показателей реализации стратегии является завоевание первого места в неофициальном командном зачете на Играх в 2028 и 2030 годах», — сказал Поздняков.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе. Организатор зимней Олимпиады-2030 пока неизвестен.