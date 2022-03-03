ОКР назвал необоснованными и дискриминационными санкции МОК к российским спортсменам

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о нежелательности приглашения и участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а также проведения международных соревнований на территории России.

«Эти скоропалительные и неуверенные действия МОК, который всегда основывался на принципах защиты прав и интересов спортсменов, с очевидностью свидетельствуют о внешнем вмешательстве сил, далеких от идеалов спорта и олимпийских ценностей.



После обнародования информации по итогам Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года почти все международные спортивные федерации, европейские олимпийские комитеты в экстренном порядке приняли решения о запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под эгидой соответствующих международных федераций и ЕОК соответственно. При этом каких-либо конкретных сроков действия введенных ограничений не предусмотрено, что делает их де-факто бессрочными.



Кроме того, ни в рекомендации МОК от 28 февраля 2022 года, ни в решениях прочих международных спортивных организаций не приводится ни одного правового основания для принятия рассматриваемых решений. В этой связи Исполком Олимпийского комитета России считает необходимым четко обозначить свою позицию в отношении предпринятых МОК и международными спортивными организациями шагов и решений, в частности — о бессрочном запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.



Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям. Прежде всего, необходимо отметить, что Олимпийская хартия не содержит каких-либо упоминаний об «олимпийском перемирии». Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права — государствам-членам Организации Объединенных Наций и никак не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов (граждан) из отдельно взятой страны со стороны международных спортивных организаций.



К сожалению, рекомендации МОК от 25 февраля и 28 февраля 2022 года, а также принятые коллегами из международных организаций решения о бессрочном запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, по нашему мнению, грубо нарушают упомянутые выше принципы Международного олимпийского движения. Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших к тому оснований.



Парадоксально, но МОК в своем решении от 28 февраля 2022 года прямо указал, что наказание невиновных спортсменов является несправедливым и что МОК, якобы, выступает за проведение честных соревнований без какой-либо дискриминации. Тем не менее в результате принятых решений тысячи российских спортсменов на данный момент лишаются возможности участвовать в международных соревнованиях просто потому, что они являются гражданами Российской Федерации.



Указанные ограничения являются беспрецедентными по своему масштабу и негативным последствиям для молодых российских атлетов, которые выбрали спорт в качестве своей профессии. Твердая позиция Олимпийского комитета России состоит в том, что спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил и отдельных игроков.



Именно поэтому мы глубоко убеждены в том, что любое решение, попирающее основы международного олимпийского движения, является неправомерным. Олимпийский комитет России всегда отстаивал и будет отстаивать законные права и интересы российских спортсменов на международной арене и готов оказать всемерную поддержку нашим спортсменам и общероссийским спортивным федерациям по защите их нарушенных прав в судебном порядке и иными цивилизованными средствами», — говорится в заявлении на сайте ОКР.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.