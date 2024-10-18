ОКР и НОК Белоруссии приняли совместную декларацию
Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) приняли совместную декларацию.
Заседание проходило в Уфе в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В ходе дискуссии стороны призвали к обеспечению всех спортсменов законного права выступать и представлять свои страны на всех без исключения соревнованиях.
Кроме того, участники диалога призвали восстановить независимость и самостоятельность олимпийского движения, а также развивать олимпийское движение совместными усилиями на благо спорта, мира и прогресса.
Источник: ОКР
Новости