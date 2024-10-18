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ОКР и НОК Белоруссии приняли совместную декларацию

Руслан Минаев
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Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) приняли совместную декларацию.

Заседание проходило в Уфе в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В ходе дискуссии стороны призвали к обеспечению всех спортсменов законного права выступать и представлять свои страны на всех без исключения соревнованиях.

Кроме того, участники диалога призвали восстановить независимость и самостоятельность олимпийского движения, а также развивать олимпийское движение совместными усилиями на благо спорта, мира и прогресса.

Источник: ОКР
ОКР
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