ОКР и НОК Белоруссии приняли совместную декларацию

Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) приняли совместную декларацию.

Заседание проходило в Уфе в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В ходе дискуссии стороны призвали к обеспечению всех спортсменов законного права выступать и представлять свои страны на всех без исключения соревнованиях.

Кроме того, участники диалога призвали восстановить независимость и самостоятельность олимпийского движения, а также развивать олимпийское движение совместными усилиями на благо спорта, мира и прогресса.