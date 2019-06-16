ОКР и Фонд поддержки олимпийцев будут сотрудничать

В рамках традиционного Всероссийского олимпийского дня, который проводится в стране уже в 30-й раз, Олимпийский комитет России и Фонд поддержки олимпийцев подписали соглашение о сотрудничестве.

Со стороны ОКР подпись поставил Глава организации, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, а от фонда – исполнительный директор Александр Катушев.

– За годы работы мы реализовали более 70 программ, более половины которых задумано и воплощено в жизнь совместно с ОКР, – сказал Катушев. – Поэтому заключение соглашения, похожего на то, что действует у нас с министерством спорта, напрашивалось давно. Теперь мы ликвидировали этот пробел, и надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться. В нынешнем году у нас действует пять программ и планируется еще почти столько же. Сейчас мы идем в регионы, поддерживаем юношеские Олимпийские игры.

А глава ОКР напомнил, что с работой Фонда поддержки олимпийцев он был знаком еще тогда, когда сам был действующим спортсменом.

– Мы с министром спорта Павлом Колобковым в свое время были одними из первых участников программ фонда в середине нулевых, – отметил Поздняков.

Напомним, что Фонд поддержки олимпийцев создан рядом крупных российских бизнесменов в 2005 году и оказывает финансовую помощь победителям и призерам Олимпийских игр. (Антон Бабошин)