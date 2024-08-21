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Париж-2024

Сегодня, 16:26

ОКР будет помогать федерациям воспитывать резерв

Антон Бабошин
Корреспондент
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Олимпийский комитет России подписал соглашения о сотрудничестве с рядом общенациональных спортивных федераций в рамках совместной реализации проекта «Олимпийский резерв — Детям лучшее», о запуске которого было объявлено в Москве в среду.

Среди тех, кто будет работать вместе с ОКР, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация дзюдо России, Российская федерация стрельбы из лука, Федерация синхронного плавания России.

— Мы благодарны ОКР за новые возможности для наших детей и юных спортсменов, — сказала руководитель ФСПР, олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. — Уверена, мы сможем извлечь из этого пользу. Мы, например, в нынешнем году решили сосредоточиться на проведении международных соревнований, которых нашему подрастающему поколению не хватает. Поэтому мы постараемся достойно провести турнир «Олимпийские надежды» и дать нашим юниорам практику. Могу сказать, что интерес со стороны иностранных участников есть. Поэтому с помощью ОКР мы создадим площадку для подготовки резерва.

Напомним, что на работу по реализации проекта «Олимпийский резерв — Детям лучшее» ОКР выделит в нынешнем году 230 миллионов рублей.

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