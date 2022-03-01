Члены комиссии спортсменов ОКР приняли решение отказаться от участия в совещании руководства МОК

Члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России приняли единогласное решение отказаться от участия в совещании руководства Международного олимпийского комитета с комиссиями спортсменов НОКов.

«Вчера мы были проинформированы о том, что сегодня, 1 марта 2022 года состоится совещание Руководства МОК с комиссиями спортсменов НОКов для обсуждения ранее принятых и обнародованных МОК рекомендаций по порядку нашего участия в международных соревнованиях.

Прежде всего, мы расцениваем данные рекомендации как дискриминацию по национальному признаку. В данном случае это касается российских и белорусских спортсменов. К большому сожалению, это явный признак трансформации международного спорта в инструмент политических игр. Особенно, если учесть то, как шаг за шагом менялась позиция Международного олимпийского комитета в сторону отстранения спортсменов и спортивных организаций двух наших стран. Для нас очевидно, что все решения принимались под мощным давлением извне со стороны сил, далеких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт.

Теперь же назначаются некие консультации, но только после того, как решения приняты и даже исполняются. Получается, что мнение спортсменов, наше мнение, уже не имеет никакого значения.

В этой связи Комиссия спортсменов ОКР приняла единогласное решение отказаться от участия в данном совещании в предложенном формате.

Очевидно, что данное мероприятие превратится в подобие «открытой дискуссии» в угоду тем, кто призывает попросту «линчевать» российских спортсменов. Это «шанс отречься от гражданства» или попытка оправдать неправомерно налагаемые на нас ограничения и санкции?

Сможет ли кто-нибудь из зарубежных коллег взять на себя смелость и объяснить молодым и чистым во всех смыслах спортсменам, почему и на каком основании их лишают возможности заниматься своей профессией и радовать любителей спорта по всему миру? В чем состоит их вина? Лишь в том, что они родились в России и/или являются гражданами Российской Федерации?

Еще большее сожаление вызывают некоторые наши коллеги-спортсмены из-за рубежа, которые громко призывают широкую общественность и все международные организации просто запретить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Неужели это — повод устранить конкурента чужими руками вне соревновательных арен, без честного спортивного соперничества?..

Их энергичная позиция подогревается агрессивной риторикой в СМИ и социальных медиа. К сожалению, это уже привычно. Но в данной ситуации даже отдельные спортивные медиа пошли дальше, публикуя откровенные фейки, лживую информацию о российских спортсменах и их позиции, тем самым нагнетая обстановку для оправдания принятых МОК рекомендаций.

В сложившейся ситуации Комиссия спортсменов ОКР призывает Международные спортивные власти отказаться от политизации спорта и дискриминационных решений по отношению к российским спортсменам, обеспечить соблюдение равных для всех спортсменов прав на участие в соревнованиях.

В том случае, если нарушения законных прав и интересов российских спортсменов будут продолжаться и дальше, то мы будем готовы оказывать всемерное содействие любому российскому спортсмену в рамках действующих правовых процедур и доступных юридических инструментов для соблюдения и имплементации принципов законности и справедливости, буквы Олимпийской Хартии", — говорится в заявлении на сайте ОКР.