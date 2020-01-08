Огонь юношеской Олимпиады-2020 прибыл в Лозанну

Огонь зимних юношеских Олимпийских игр прибыл в Лозанну, где и пройдут соревнования. Факел пронесли по улицам швейцарского города, завтра он будет зажжен на церемонии открытия Игр.

III зимняя юношеская Олимпиада пройдет в Лозанне с 9 по 22 января.

Ранее стало известно об инциденте на репетиции церемонии открытия — российская фигуристка упала с 4-метровой высоты и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.