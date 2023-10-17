Обладательница премии «Оскар» Мишель Йео стала членом МОК

Стали известны имена новых членов Международного олимпийского комитета (МОК). Их выборы прошли во время 141-й сессии МОК в Мумбаи.

Членами МОК стали глава Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля Яэль Арад и малайзийская актриса Мишель Йео. Также в организацию вошли глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг, президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель, глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, государственный секретарь по международным спортивным мероприятия Венгрии Балаж Фюрьес, экс-волейболистка Сесилия Тайт и предприниматель Михаэль Мронц.

61-летняя актриса Йео является лауреатом премии «Оскар» 2023 года за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу». Также она является обладательницей Премии Азиатской Киноакадемии за вклад в развитие азиатского кино.