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Сегодня, 15:25

Шишкарев просил ведущих российских гандболисток не уезжать за рубеж

Антон Бабошин
Корреспондент
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Новый вице-президент ОКР и глава ФГР Сергей Шишкарев рассказал, что уже вел переговоры по поводу допуска российских спортсменов к олимпийской квалификации.

— Я встречался с нашими ведущими гандболистками, играющими, например, за «Ростов-Дон» и ЦСКА, и попросил их не уезжать за рубеж, — отметил Шишкарев. — Потому что, на мой взгляд, появляются очевидные свидетельства того, что Россия будет участвовать в олимпийской квалификации и Играх в Париже. Для меня, например, знаковым в этом смысле является заявление главы НОК США Сюзанны Лайонс. Что бы ни говорили, спорт — прямое продолжение политики, и если звучат такие слова, значит, они в какой-то мере согласованы и поддержаны руководством стран и мировым сообществом. Могу сказать, что еще до избрания в ОКР я вступил в переговоры по поводу допуска к олимпийской квалификации. Челночная дипломатия началась, о результатах пока говорить рано, но процесс запущен. В данном случае проводником наших идей является президент международной федерации Хассан Мустафа. Я только что вернулся из Катара, где с коллегами провел ряд переговоров, в том числе и со спортивным руководством этой страны. Там нас поддерживают и хотят видеть в формате соревнований, проходящих в Азии.

Возглавляющий ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже.

Сергей Шишкарев
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