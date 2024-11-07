Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 13:11

Нового президента Олимпийского комитета России изберут 13 декабря

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Выборы президента Олимпийского комитета России (ОКР) пройдут 13 декабря на заседании организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКР.

Во вторник, 15 октября, президент ОКР Станислав Поздняков заявил об уходе со своего поста.

Позже глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин.

Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту министра спорта РФ в мае.

Источник: ТАСС
ОКР
Читайте также
WSJ сообщила об обсуждении командой Трампа плана по завершению конфликта на Украине
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами
В соцсетях завирусилось фото: Трамп, Маск и Уайт обсуждают итоги выборов президента США
В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Решение по допинговому делу боксера Поветкина может быть вынесено до конца года
Американская фигуристка Гленн рассказала о демотивации из-за россиянок: «Думала: зачем мне кататься?»
Чемпионка США Гленн обратилась к российским фигуристам
Чемпионка США обратилась к российским фигуристам. У нее свое мнение об их отстранении
Коу отметил, что отстранение легкоатлетов из России не было его единоличным решением
UCI запретил российским велосипедистам выступать под своей эгидой после участия в велогонке в Буркина-Фасо
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В МОК объяснили, почему допустили алжирку Иман Хелиф к участию в Олимпиаде

ОКР объявил дату прекращения полномочий Позднякова

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости