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Олимпиада

28 января, 18:56

НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024 в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, депутата Верховной рады Жана Беленюка.

«3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже 2024 года в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные арены. Очевидно, все идет к тому, что их вернут. Поэтому это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Беленюк.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230128/olimpiada-1848122669.html
Олимпиада
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