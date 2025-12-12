Валуев о допуске российских юношей: «Не считаю, что это может стать началом конца всех отстранений»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.

«В час по чайной ложке. История хорошая, но рано говорить о серьезных изменениях. Не считаю, что это может стать началом конца всех этих отстранений», — сказал Валуев «СЭ».

В четверг, 11 декабря, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Спортсмены из России смогут выступать с национальной символикой и без дополнительных проверок. Это касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины. Решение было принято исполкомом МОК на Олимпийском собрании 10 декабря.