Николай Валуев: «Условия МОК абсолютно унизительны для российских спортсменов»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление МОК о возможном допуске к международным соревнованиям российских спортсменов, не высказывавших публичную поддержку СВО.

«Условия МОК по допуску на международные соревнования абсолютно унизительны для российских спортсменов. Индивидуальную проверку чего предстоит пройти нашим спортсменам? Мозгов? Так это не проверяется. А за остальным и так ВАДА следит», — сказал Валуев «РБ Спорт».

К тому же, по заявлению организации, всем отечественным атлетам предстоит пройти индивидуальную проверку.

25 января МОК объявил о намерении допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе и при условии их дистанцирования от поддержки властей России.