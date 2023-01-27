Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

27 января, 17:52

Николай Валуев: «Условия МОК абсолютно унизительны для российских спортсменов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление МОК о возможном допуске к международным соревнованиям российских спортсменов, не высказывавших публичную поддержку СВО.

«Условия МОК по допуску на международные соревнования абсолютно унизительны для российских спортсменов. Индивидуальную проверку чего предстоит пройти нашим спортсменам? Мозгов? Так это не проверяется. А за остальным и так ВАДА следит», — сказал Валуев «РБ Спорт».

К тому же, по заявлению организации, всем отечественным атлетам предстоит пройти индивидуальную проверку.

25 января МОК объявил о намерении допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе и при условии их дистанцирования от поддержки властей России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-usloviya-mok-absolyutno-unizitel-ny-dlya-rossijskih-sportsmenov/
Николай Валуев
МОК
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для российских спортсменов
В Международной федерации гимнастики поддержали решение МОК о восстановлении российских спортсменов
Дмитрий Козловский: «Нам хочется получить уже не просто абстрактные разговоры. Мы хотим получить уже готовые решения»
НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024 в Париже
Президент ФФР Мамедов рассказал о взаимодействии с Международной федерацией фехтования
Президент ФФР Мамедов: «Мы с удовольствием поучаствуем в Азиатских играх под российским флагом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин считает приглашение на Азиатские игры демонстрацией идеалов олимпизма

Карелин оценил рекомендации МОК по допуску российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости