Немов верит в возможность выступления российских гимнастов под флагом страны на Олимпиаде-2028

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает возможным выступление российских гимнастов под флагом страны на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я всегда оптимистично смотрю на эти вещи и думаю о том, что наши ребята и девчонки вполне возможно будут выступать уже под флагом и с гимном. Хочется так, просто спокойно, чтобы ребята работали», — цитирует Немова ТАСС.

С 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила гимнастам из России и Белоруссии принимать участие в мировых турнирах при наличии нейтрального статуса.