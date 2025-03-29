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Лос-Анджелес-2028

29 марта, 18:10

Немов верит в возможность выступления российских гимнастов под флагом страны на Олимпиаде-2028

Даниил Аршавский
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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает возможным выступление российских гимнастов под флагом страны на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Я всегда оптимистично смотрю на эти вещи и думаю о том, что наши ребята и девчонки вполне возможно будут выступать уже под флагом и с гимном. Хочется так, просто спокойно, чтобы ребята работали», — цитирует Немова ТАСС.

С 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила гимнастам из России и Белоруссии принимать участие в мировых турнирах при наличии нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Алексей Немов
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