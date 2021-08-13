Немов поддержал идею проведения летней Олимпиады 2036 года в России

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году.

«Пускай пока мы находимся под санкциями, всегда нужно смотреть на ход вперед. Если Россия получит право провести Олимпийские игры-2036, это будет здорово.

С удовольствием бы поучаствовал в организации Олимпийских игр-2036 в той или иной роли, если такое предложение мне бы поступило. Разумеется, готов помочь в организации данного проекта. Для меня это стало бы огромной честью», — цитирует Немова RT.

13 августа Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года.