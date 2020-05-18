Легенда финского хоккея Яри Курри в интервью «СЭ» вспомнил полуфинал Олимпиады-1998 против России (4:7).

— Когда вы забили 600-й гол, выступая за «Колорадо» в своем последнем сезоне, вашим ассистентом стал Алексей Гусаров. Угостили его выпивкой после матча?

— Конечно, как иначе? Мы пропустили пару стаканчиков. Мне понадобилось много времени, чтобы забить тот гол. Я уже практически сдался. А он отдал мне просто прекрасную передачу. «Колорадо» подарило мне картину, на которой я забиваю тот гол, получив пас от Алексея.

— В том же сезоне вы были капитаном сборной Финляндии на Олимпиаде в Нагано и под самый конец карьеры завоевали почетную бронзу, обыграв в матче за третье место Канаду. Вы победили Гретцки.

— Уверен, что он был рад за меня. Так же, как и я был бы рад за него. У меня это был последний сезон в НХЛ, ему оставался еще один. А за сборные мы оба в тот день провели последний матч.

— Полуфинал против вас в России запомнят навсегда по пяти голам Павла Буре.

— Не напоминайте мне об этом! (хватается за голову) Мы много говорили о нем перед игрой. О том, что он будет поджидать возможности, чтобы убежать и выскочить один на один с вратарем. Теппо Нумминен, у которого была долгая карьера, Янне Нинима говорили: «Да-да, мы все понимаем». А потом неизвестно сколько этих выходов у него было. Мы отыгрались, сделали счет 4:4 — но и это не помогло. Очень странный матч! Но потом мы выиграли бронзу. (Игорь Рабинер)