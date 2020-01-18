«Настраивали ребят только на активную игру». Главный тренер сборной России о победе над Канадой на юношеской Олимпиаде

Главный тренер сборной России U16 Владимир Филатов после победы в стартовом матче юношеской Олимпиады над Канадой (6:2) назвал основную задачу национальных команд всех возрастов.

— Основная задача сборных команды России всех возрастов — играть с позиции силы, первым номером, — приводит пресс-служба ОКР слова Филатова. — Мы провели хорошие сборы, более 10 дней тренировались в Новогорске, и настраивали ребят только на активную игру.

Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать ее именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать. Поэтому постараемся сберечь эмоции.