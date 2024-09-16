МОК опубликовал список из семи кандидатов на пост президента организации

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек:

Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)

Себастьян Коу (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Йохан Элиаш (Швеция)

Давид Лаппартьен (Франция)

Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе 2024 года стало известно, что президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на пост главы организации. Специалист возглавил комитет в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.