МОК опубликовал список из семи кандидатов на пост президента организации
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек:
- Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)
- Себастьян Коу (Великобритания)
- Кирсти Ковентри (Зимбабве)
- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
- Йохан Элиаш (Швеция)
- Давид Лаппартьен (Франция)
- Моринари Ватанабэ (Япония)
В августе 2024 года стало известно, что президент МОК Томас Бах не будет переизбираться на пост главы организации. Специалист возглавил комитет в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом.
Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
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