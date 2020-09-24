На подготовку сборных команд к Олимпийским играм ОКР потрачено около 9 миллиардов рублей

На подготовку сборных команд к Олимпийским играм потрачено около 9 миллиардов рублей. Соответствующие данные привел глава ОКР Станислав Поздняков на исполкоме организации.

Как следует из доклада Позднякова, благодаря поддержке ПАО «Газпром» Олимпийский комитет на протяжении 10 лет, начиная с Игр-2012 в Лондоне, оказывает содействие спортивным федерациям в подготовке спортсменов к Олиимпиадам. На эти цели в рамках соответствующих программ потрачено почти 9 миллиардов рублей. (Мария Маркова)