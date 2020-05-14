«На Олимпиадах не было самого главного ...» Фетисов объяснил, чего не хватает современному хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутата Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» заявил, что современный хоккей стал очень похожим.

— Самая высокая точка в последнее время — хоккей на Олимпиадах, — подчеркнул Фетисов. — К сожалению, НХЛ не повезла на последние Игры сильнейших хоккеистов. Это огромная ошибка, в том числе и для самой лиги.

Что касается других Олимпиад, да, там были высокие скорости и мастерство, но не было самого главного — созданного в истории противостояния канадской и советской сборной, где, помимо желания победить, были какие-то сложившиеся отношения между соперниками. Уступать тогда никто не хотел. Это можно назвать идеологической историей.

Сегодняшний мировой хоккей страдает от того, что нет возможности проводить суперсерии и Кубки Канады. Раньше мы делали это ежегодно. И это было нужно всем. После каждой серии я чувствовал себя намного сильнее, как игрок. Мастерство растет в соревнованиях, сравнениях, борьбе. Когда встречаются лучшие в своем деле — рождается что-то новое и интересное. Если НХЛ будет постоянно забирать лучшее из Европы и не возвращать обратно — рано или поздно этот поток закончится, и ручеек совсем истощится. Нужна грамотная политика, которая даст возможность развивать хоккей и в Европе для того, чтобы он пополнял лучшие клубы за океаном и давал хоккею постоянное развитие.

В прошлом году я смотрел финал Кубка Стэнли, когда выиграл «Сент-Луис». Впервые за долгие годы мне это удалось: я был в отпуске с женой на Карибах — часовой пояс в тех краях такой же. И я поймал себя на мысли, что можно было не менять команды — и выйдет то же самое. Я видел типичный хоккей: ничего исторически сложившегося там не было. Того, что отличало когда-то «Бостон» или «Эдмонтон», — уже нет. Сейчас все одинаковые.

Я сказал тогда Володе Тарасенко, что он бьется не только за свой «Сент-Луис», но и за то, что он сам выделяется и серьезным образом меняет стиль игры: подстраивает ее под себя. Я очень хотел, чтобы он победил в этом Кубке для того, чтобы специалисты начали обращать внимания на то, что хоккей, в котором постоянно играют вперед и в давление — это, конечно, захватывающе, но рано или поздно подобное надоест болельщикам. Сейчас креатива и осмысления того, что можно делать по-другому, — нет.

Приведу в пример «Вегас». Они собрали команду и сразу добрались до финала. Игроки среднего уровня показали себя за счет темпа и желания пробиться вперед. В целом весь хоккей стал очень похожим. (Алена Гребенькова)