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В августе в Москве пройдет Спартакиада. Планируется повторение программы Олимпиады-2024 в Париже

На августовской Спартакиаде в Москве планируют повторить программу Олимпиады-2024
Владимир Иванов
Обозреватель
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В конце августа в российской столице планируется проведение большого мультиспортивного события — Спартакиады.

Задекларировано повторение всей программы Игр в Париже-2024. Об этом «СЭ» сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

— В Казани, на «Финале шести», все говорят про Спартакиаду. Правда, без конкретики. Федерация действительно планирует ее провести?

— Не совсем так. Это федеральный проект под эгидой Министерства спорта и ОКР. Как я понимаю, планируется возродить Спартакиаду и провести соревнования по всем видам олимпийской программы. Окончательного положения пока нет. Но регламент волейбольных соревнований мы отправили. Ждем утверждения.

— Конкретики пока вообще никакой?

— Деталей нет, но планы такие: Спартакиада пройдет 20-29 августа в Москве. Она должна стать грандиозным мультиспортивным событием. Задекларировано повторение всей программы Игр в Париже-2024. Думаю, это важно и для Олимпийского комитета России.

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