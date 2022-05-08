В августе в Москве пройдет Спартакиада. Планируется повторение программы Олимпиады-2024 в Париже
В конце августа в российской столице планируется проведение большого мультиспортивного события — Спартакиады.
Задекларировано повторение всей программы Игр в Париже-2024. Об этом «СЭ» сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.
— В Казани, на «Финале шести», все говорят про Спартакиаду. Правда, без конкретики. Федерация действительно планирует ее провести?
— Не совсем так. Это федеральный проект под эгидой Министерства спорта и ОКР. Как я понимаю, планируется возродить Спартакиаду и провести соревнования по всем видам олимпийской программы. Окончательного положения пока нет. Но регламент волейбольных соревнований мы отправили. Ждем утверждения.
— Конкретики пока вообще никакой?
— Деталей нет, но планы такие: Спартакиада пройдет 20-29 августа в Москве. Она должна стать грандиозным мультиспортивным событием. Задекларировано повторение всей программы Игр в Париже-2024. Думаю, это важно и для Олимпийского комитета России.