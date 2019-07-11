"Мутко – талантливый специалист, его не в чем было обвинить". Свищев – о решении CAS

Сегодня утром Спортивный арбитражный суд Лозанны выпустил решение по иску бывшего министра спорта Виталия Мутко к Международному олимпийскому комитету, который пожизненно отстранил чиновника "какого-либо участия" в Олимпийских играх, в том числе посещения в роли зрителя.

Президент Федерации керлинга России и депутат Госдумы Дмитрий Свищев поприветствовал решение суда и выразил уверенность, что его пути проследует и заместитель министра в 2010 – 2016 годах Юрий Нагорных.

– Сегодняшнее решение CAS вас удивило?

– Никакой сенсации нет. Здравый смысл в конечном итоге победил. Отказать любому человеку посетить в каком бы то ни было статусе Олимпийские игры – это безумие, даже неважно, Мутко этот или нет. Я поздравляю Виталия Леонтьевича, это серьезное событие и победа для всего российского спорта. В чем нас только не обвиняли, господдержке допинга, других грехах – из-за одного нашего безумного соотечественника. Наш спорт от сегодняшнего решения только приобрел. Но и для самого Виталия Леонтьевича это серьезное событие, я его знаю достаточно хорошо, он никогда не успокоится как спортивный функционер, лидер. Я бы ему теперь вообще посоветовал обратиться в CAS или швейцарский суд с очередным иском – о возмещении морального ущерба, потому что были незаконно урезаны его права как гражданина. Думаю, это достаточно легко будет доказать, опираясь на сегодняшнее решение.

– Оно означает, что с нас сняли обвинения в государственной системе поддержки допинга? Ведь по идее оправдан ее предполагаемый руководитель.

– Думаю, да. Ведь не нашли фактов. Почему CAS снял подозрения с Мутко? Потому что нет ни одного доказательства, что Мутко давал какие-то указания. В чем там можно было обвинить? Если этого нет – значит, нет и никакой госсистемы поддержки допинга . Я говорил сегодня с другими, так сказать, фигурантами этого дела, которые планируют тоже подавать в суд.

– Какими фигурантами, если не секрет?

– А вы посмотрите, кто там через запятую в решениях МОК шел (Юрий Нагорных, также другие пункты решения МОК касались Дмитрия Чернышенко и Александра Жукова. – прим. "СЭ"). Я, например, разговаривал с Юрием Дмитриевичем (бывшим заместителем министра спорта Юрием Нагорных. – прим. "СЭ"). Человек очень многое сделал для российского спорта – и сделает еще. И я ему сказал – путь пройден, надо ему последовать. Он будет серьезно рассматривать этот вопрос.

– Может ли Мутко теперь вернуться на работу в спорт? РФС, министерство?

– Виталий Леонтьевич – очень энергичный человек и талантливый специалист. Но сейчас у него много ответственной и важной работы. Он один из главных людей в российском правительстве. Его статус вице-премьера выше, чем тот, который он занимал в министерстве спорта. Но он никогда не оставлял спорт. Всегда общался с президентами федераций, спортсменами, он точно в теме. (Дмитрий Кузнецов)