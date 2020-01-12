Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебро в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. В сумме за два проката он набрал 237,94 балла.

Золото выиграл японец Юме Кагияме (239,17), бронзу завоевал ученик Этери Тутберидзе, россиянин Даниил Самсонов (215,21).

Фигурное катание

Лозанна (Швейцария)

Зимние юношеские Олимпийские игры

Мужчины

Итог

1. Юма Кагияма (Япония) — 239,17

2. Андрей Мозалев (Россия) — 237,94

3. Даниил Самсонов (Россия) — 215,21