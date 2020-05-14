МОК выделит 800 миллионов долларов на минимизацию экономических последствий коронавируса

Глава МОК Томас Бах рассказал о выделении средств для минимизации экономических последствий пандемии коронавируса.

— Мы приняли решение выделить 800 млн долларов, чтобы минимизировать экономические последствия пандемии, — сказал Бах в ходе телеконференции. — 650 млн долларов — на покрытие расходов, связанных с переносом Игр в Токио, 150 млн — на олимпийское движение в целом, федерациям и олимпийским комитетам.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 494 377 человек. Зафиксировано 301 750 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 691 494 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 443 554 человека. Далее идут — Испания (272 646), Россия (252 245), Великобритания (233 151) и Италия (223 096).