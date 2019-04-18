МОК выделит 500 тысяч евро на восстановление Собора Парижской Богоматери к Играм-2024

МОК готов направить 500 тысяч евро на восстановление Собора Парижской Богоматери к старту Олимпийских игр-2024, информирует France 24. Об этом в письме главе оргкомитета Олимпиады-2024 Тома Эстанге сообщил президент МОК Томас Бах.

- Цель завершить реконструкцию к Играм-2024 станет для нас дополнительной мотивацией, - утверждает Бах. - Все олимпийское движение и МОК в частности тронуты связью собора и Олимпиады-2024.

В понедельник в Соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал восстановить здание за пять лет.