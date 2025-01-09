МОК вручит медали Олимпиады-2022 российским фигуристам через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) вручит бронзовые медали Игр-2022 в Пекине российским фигуристам через Олимпийский комитет России (ОКР).

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

7 августа в Париже состоялась церемония награждения фигуристов из США и Японии, которые получили медали командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Российские фигуристы не смогли попасть на церемонию награждения из-за логистических проблем и действующего отстранения ОКР.

В составе сборной России в командном турнире выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В командном турнире Олимпиады в Пекине победила сборная России. Второе место заняли фигуристы из США, третье — японцы, четвертое — канадцы. Из-за дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев аннулировал результаты российской сборной в командном турнире и переместил ее с первого места на третье.