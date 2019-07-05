МОК восстановил в правах НОК Кувейта

Международный олимпийский комитет (МОК) полностью снял дисквалификацию с Национального олимпийского комитета (НОК) Кувейта в результате успешной реализации дорожной карты, информирует официальный сайт организации.

Дорожная карта включала в себя три основных этапа: первый этап — пересмотр и принятие новых уставов для спортивных клубов и последующие выборы — был успешно завершен в январе 2019 года. Второй этап — пересмотр и принятие новых уставов национальных спортивных федераций и последующие выборы завершился в июне 2019 года. Последний этап — пересмотр и принятие нового устава НОК и проведение выборов — закончился 30 июня после специального заседания генеральной ассамблеи организации.

НОК Кувейта был дисквалифицирован в 2015 году из-за избыточного государственного вмешательства в дела спортивных федераций. В сегодняшнем решении МОК говорится, что в качестве жеста доброй воли, а также отмечая прогресс в этом вопросе (в частности, договоренность с правительством Кувейта о невмешательстве в работу НОК), дисквалификация временно приостановлена.