МОК: «В вопросе допуска России международным федерациям приходится учитывать реальность геополитики»

Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что доступ атлетов к международным соревнованиям не может определяться гражданством или действиями их правительств. О позиции организации агентству Reuters рассказал ее представитель.

В комитете подчеркнули: за пределами Олимпиад вопрос участия россиян — прерогатива международных спортивных федераций, как отмечает само агентство.

«Международным федерациям приходится учитывать сложную и меняющуюся реальность — а также конкретные последствия — текущей геополитической обстановки, особенно в том, что касается соревнований, которые они уже получили или запланировали», — цитирует Reuters представителя МОК.

Тревогу по поводу отборочных стартов к Играм-2028 в Лос-Анджелесе выразил и президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос. По его словам, под ударом могут оказаться в том числе Европейские игры 2027 года в Стамбуле — один из ключевых турниров квалификации.

«Перед Европой стоит огромная проблема, поскольку в этом вопросе нет единства: некоторые правительства порой забывают об автономии спорта», — цитирует Капралоса Reuters.

В июле МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, однако ряд федераций по-прежнему не допускает их к своим турнирам — кому-то полностью, кого-то пускает, но не под национальным флагом. Показательный пример — Международная федерация хоккея: в середине ноября она сообщила, что молодежная сборная России не сыграет на чемпионате мира в Канаде, сославшись на отказ властей выдавать визы — несмотря на вердикт Спортивного арбитражного суда в пользу российской команды. Свою апелляцию по этому делу ИИХФ 19 ноября проиграла.

Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России (ОКР) обратились в МОК из-за недопуска молодежной сборной на чемпионат мира; глава Минспорта Дегтярев призвал олимпийский комитет дать жесткую оценку решению ИИХФ. Президент России Владимир Путин 12 ноября, комментируя ситуацию с хоккеистами, заявил: «Надо последовательно, спокойно добиваться своих интересов».

Параллельно в ноябре Финляндия, Норвегия, Чехия и Швеция ввели ограничения на въезд для российских спортсменов. Польша включила визовый запрет для российских спортсменов в проект 22-го пакета санкций Евросоюза, а Финляндия предлагает вынести такие ограничения на уровень ЕС.