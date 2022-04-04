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Сегодня, 13:34

МОК утвердил весовые категории и квалификационную систему турнира по боксу на Олимпиаде-2024

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил олимпийскую квалификационную систему для турнира по боксу на Играх-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Боксерский турнир в столице Франции пройдет в семи весовых категориях у мужчин и в шести — у женщин.

Мужские весовые категории выглядят следующим образом: до 51 кг, до 57 кг, до 63,5 кг, до 71 кг, до 80 кг, до 92 кг, свыше 92 кг.

Женские: до 50 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 75 кг.

«Я хочу поздравить всех вас с этим замечательным достижением! Мы не только разработали процедуры для боксеров, которые должны стать частью Игр в Париже с МОК, но и МОК утвердил систему, которая будет сосредоточена на мероприятиях IBA. Я уверен, что вы также поймете, какой это огромный шаг для нас. Мы построили доверие и уверенность. Теперь мы должны выполнить данные нами обещания», — заявил президент IBA Умар Кремлев.

На Олимпийских играх в Токио боксерские соревнования проходили в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти — у женщин.

На Играх-2020 сборная России по боксу завоевала золотую, серебряную и четыре бронзовых медали.

Источник: http://rusboxing.ru/news/federation-news/38454/
Олимпиада
Умар Кремлев
МОК
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