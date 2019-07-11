МОК сохранит право принимать решение по допуску Мутко на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

- МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр, - отмечается в сообщении.

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении