МОК разрешил международным федерациям проводить соревнования в Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил федерациям проводить соревнования на территории Белоруссии.

«Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию», — говорится в пресс-релизе комитета.

Ранее МОК снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Они получили право выступать с флагом и гимном в олимпийских видах спорта, включая командные дисциплины.