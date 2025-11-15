Олимпиада
Сегодня, 14:54

МОК представит резолюцию об олимпийском перемирии Генассамблее ООН 19 ноября

Анастасия Пилипенко
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) представит резолюцию об олимпийском перемирии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября, сообщает РИА Новости.

Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени. От имени Италии резолюцию представит глава оргкомитета зимних Игр 2026 года Джованни Малаго. Затем выступят представители государств-членов МОК и президент комитета Кирсти Ковентри.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В 2022 году МОК рекомендовал отстранить россиян от соревнований, но позже разрешил участвовать в нейтральном статусе.

Кирсти Ковентри.Страусиная позиция МОК в отношении россиян на Олимпиаде-2026: лицемерное предательство или надо еще немного потерпеть?
Источник: РИА Новости
