МОК предложил властям РФ предоставить исходную базу данных Московской лаборатории

МОК в декларации, опубликованной по итогам саммита в Лозанне 6-7 декабря, предложил российским властям передать ВАДА подлинную базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России на основании подлога переданной базы данных. В их числе: лишение России права проводить международные турниры на протяжении четырех лет, четырехлетний запрет россиянам выступать под флагом страны, отстранение от всех международных турниров российских атлетов, кроме тех, которые докажут непричастность к допинговой системе.

В пресс-релизе МОК говорится, что участники саммита осудили лиц, ответственных за манипуляции с базой данных Московской лаборатории и призвали к жестким санкциям в их отношении.

«Российским властям предложено предоставить исходные данные. Это защитит чистых российских спортсменов и позволит наказанть виновных», — говорится в заявлении МОК.