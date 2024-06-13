МОК пересмотрел результаты Олимпиады 1900 года

МОК пересмотрел результаты велогонки на 25 километров на треке, прошедшей в рамках Олимпийских игр 1900 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Марка Адамса.

На тех соревнованиях серебряную медаль получил гражданин Великобритании Ллойд Гильдебранд.

«Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в схожих случаях», — рассказал Адамс.

Сборная Франции заняла первое место в медальном зачете Игр 1900 года. После пересмотра результатов у французов стало 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. Национальная команда Великобритании расположилась на третьей строчке и теперь имеет в общей сложности 31 медаль (15-7-9).