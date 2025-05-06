МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 неспортивным российским СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 представителям непрофильных российских СМИ, информирует ТАСС.

В пресс-службе МОК подчеркнули, что на данный момент подтвердили аккредитацию представителям исключительно спортивных СМИ.

Также в МОК отметили, что могут пересмотреть это решение осенью этого года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля.