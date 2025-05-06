Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада

Милан-2026

6 мая, 18:46

МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 неспортивным российским СМИ

Сергей Ярошенко

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 представителям непрофильных российских СМИ, информирует ТАСС.

Российских журналистов лишают аккредитаций на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Париже.Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

В пресс-службе МОК подчеркнули, что на данный момент подтвердили аккредитацию представителям исключительно спортивных СМИ.

Также в МОК отметили, что могут пересмотреть это решение осенью этого года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада
МОК
Читайте также
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Россия призвала ITTF принять новые рекомендации МОК по допуску спортсменов
Жулин назвал предстоящее олимпийское перемирие первым шагом к возвращению России
Серохвостов: «Вероятность поехать на Олимпиаду — 0%»
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Я бы и к "профильным" пригляделся...

    07.05.2025

  • Александр Иванов

    ну и правильно, зачем пускать слуг Кремля, с великодержавной и патриотической риторикой . Их цель - нескрываемая пропаганда бессрочного удержания власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом.

    06.05.2025

  • Zohr Vad

    Нас за дверь? Лезем в окно!!!

    06.05.2025

  • Фирсыч

    Что изменится осенью? Украину окончательно добьют, и тогда ваще никого не пустят, даже спортсменов.

    06.05.2025

  • твари

    06.05.2025

    • Дегтярев: «МОК нарушает Олимпийскую хартию, это безобразие»

    Фетисов — об отказе МОК в аккредитации СМИ: «Идет попирание всех прав»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости