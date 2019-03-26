МОК одобрил переименование национального олимпийского комитета Македонии

Исполком Международного олимпийского комитета одобрил переименование Македонии в названии национального олимпийского комитета страны, сообщает ТАСС. В январе депутаты парламента страны утвердили закон о переименовании страны в Северную Македонию, чтоб разрешить конфликт с Грецией, претендовавшей на название "Македония".

Ранее главный олимпийский орган страны назывался Национальный олимпийский комитет FYROM (Бывшей югославской республики Македония), сейчас его название изменено на "Национальный олимпийский комитет Северной Македонии".