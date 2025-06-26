МОК в ближайшие месяцы обсудит изменения в критериях допуска россиян и белорусов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что в организации обсудят возможные изменения в критериях допуска российских и белорусских спортсменов.

По ее словам, вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний исполкома организации.

«Исполнительный комитет не рассматривал какие-либо изменения в отношении нейтральных спортсменов, они не были включены в повестку дня. Но будут включены в повестку дня в ближайшие месяцы на будущих заседаниях исполкома», — приводит слова Ковентри ТАСС.

20 марта стало известно, что Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Ее кандидатуру избрали в первом раунде. Передача полномочий состоялась 24 июня. 41-летняя зимбабвийка стала первой женщиной-президентом в истории организации.