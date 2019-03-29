МОК – о возврате медалей российскими бобслеистами: "Мы находимся в контакте с ОКР"

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали ситуацию с возвратом золотых медалей Сочи российскими бобслеистами.

– Международный олимпийский комитет находится в контакте с Олимпийским комитетом России, а также другими национальными олимпийскими комитетами по вопросу решений исполкома о перераспределении медалей Олимпийских игр 2008, 2012, 2014 и 2016 годов, – ответила пресс-служба МОК на запрос "СЭ".

В декабре МОК объявил, что потребовал от российских спортсменов вернуть завоеванные награды. Пилот четверки Александр Зубков подал апелляцию в российский суд, она была удовлетворена, и на данный момент Зубков является "олимпийским чемпионом на территории России". Он уже публично заявил, что не собирается возвращать медали, заработанные "потом и кровью".

Разгоняющий четверки Дмитрий Труненков заявил "СЭ", что "никаких писем не получал", еще два члена экипажа – Алексей Воевода и Алексей Негодайло – не комментировали требования МОК. (Дмитрий Кузнецов)

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