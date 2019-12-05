МОК начал изучать информацию о 145 россиянах, удаленных из базы данных

Президент МОК Томас Бах сообщил, что организация приступила к изучению информации о 145 российских спортсменах, чьи данные были удалены из базы Московской антидопинговой лаборатории. Ранее комитет по соответствию ВАДА из-за подлога базы данных рекомендовал наложить на Россию ряд санкций, включая запрет спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России на протяжении четырех лет.

— Мы будем внимательно анализировать принятое решение и факты, которые будут за ним следовать, — цитирует ТАСС Баха. — Если речь идет о 145 делах, то мы, конечно, будем работать в тесном сотрудничестве со следственным департаментом ВАДА, будем опираться на их совет. Мы уже начали очень внимательно изучать их доклад.