МОК изменил правила выбора места проведения Олимпийских игр

МОК внес в Олимпийскую хартию изменения, которые касаются процесса выбора олимпийских столиц. Было исключено требование о том, что столица Игр должна быть выбрана за семь лет до их проведения.

Помимо этого из хартии исключен пункт, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице. Для МОК теперь будет приоритетнее наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов.

МОК также откажется от работы оценочных комиссий, поскольку намерен создать другой орган, который будет отвечать за взаимодействие с кандидатами на проведение Олимпийских игр.