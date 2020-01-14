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Мохова выиграла золото в спринте на юношеских Олимпийских играх, Зенова — серебро

17:28

Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в спринте на 6 км на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Эта победа стала для нее второй на турнире — ранее она выиграла индивидуальную гонку на 10 км.

Еще одна россиянка Анастасия Зенова стала второй. От победы ее отделили 1,9 секунды.

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