Мохова выиграла золото в спринте на юношеских Олимпийских играх, Зенова — серебро
17:28
Российская биатлонистка Алена Мохова завоевала золотую медаль в спринте на 6 км на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Эта победа стала для нее второй на турнире — ранее она выиграла индивидуальную гонку на 10 км.
Еще одна россиянка Анастасия Зенова стала второй. От победы ее отделили 1,9 секунды.
Вновь успех России в биатлоне на Юношеских Олимпийских играх #Lausanne2020!— Олимпийские игры (@Olympic) January 14, 2020
?Алёна Мохова побеждает в спринте (это её второе золото на Играх), ?Анастасия Зенова — вторая. ? Бронза — у Анны Андексер из Австрии.
Браво! pic.twitter.com/Pz26reI0VJ
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