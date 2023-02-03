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Сегодня, 17:01

Министры спорта европейских стран 10 февраля обсудят вопрос допуска россиян на международные соревнования

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Великобритания 10 февраля проведет саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования.

«Британия собирает на 10 февраля саммит министров спорта Европы для обсуждения вопроса о допуске россиян и белорусов. Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете», — приводит обращение Гутцайта к журналистам ТАСС.

Сегодня, 3 февраля министры спорта стран Балтии и Польши выступили против участия России в Олимпиаде-2024

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16957415
Олимпиада
МОК
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