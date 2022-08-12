Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил регионы и федерации за вклад в подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Награждение — высокая оценка президентом того труда, спортивного подвига, который вы совершили на Олимпийских играх. Каждый из вас говорил, что один человек — в поле не воин. Это награждение показывает, что у нас сильная команда, и в регионах, и в федерациях, и конечно, Минспорта рассматривает себя как часть большой команды. Отдельная признательность ФМБА. Все начинается с родной земли. Те усилия которые приложили губернаторы к подготовке наших спортсменов к Олимпиаде, заслуживает высокой оценки. Мы будем делать и делаем все возможное, чтобы поручение президента, касающееся расширения спортивного календаря, спортивного сотрудничества, развивалось.

Начался не менее сложный этап. Мы готовимся к Спартакиаде, чуть было не сказал «народов России». Думаю, мы так ее и назовем. Мы сделаем это традицией. Это будет мотивацией трудиться. Мы их уже провели. Нас не сломить. Дух России всегда даст нам силы.

Слова признательности в адрес президента России, всегда пристальное внимание не только к нашим победам, но и к трудностям. Россия, вперед!» — сказал Матыцин.